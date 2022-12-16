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Рууд получил награду «Стефана Эдберга». Впервые с 2003 ее вручили не Надалю и Федереру

Анна Горшкова
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд получил от ATP награду «Стефана Эдберга» за спортивное поведение и честную игру.

Награда вручается игроку, который в течение года вел себя на высочайшем уровне профессионализма, добросовестности и максимальной справедливости, а также продвигал игру своей деятельностью вне корта.

Помимо Рууда, в числе номинантов были Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Феликс Оже-Альяссим и Фрэнсис Тиафу.

Впервые с 2003 года этот приз достался не Надалю и не Роджеру Федереру. В 2003 году награду «Стефана Эдберга» получил Парадорн Шричапан, затем, с 2004 года, этот приз вручали либо Федереру (13 раз), либо Надалю (5 раз).

Источник: ATP
Теннис
Каспер Рууд
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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