Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Рублев — о своей игре в Барселоне: «Ничего не изменилось, я не сделал выводы»

11:20
Андрей Рублев. Фото Twitter
Андрей Рублев. Фото Twitter
Теги:

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свою победу в третьем круге турнира в Барселоне. Россиянин обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

«Я не сделал выводы. Главное — мне удалось победить. Если вы делаете что-то неправильно, но все равно выигрываете, это придает уверенность.

Альберт играл намного лучше меня в начале третьего сета, но никогда не знаешь, как все случится», — цитирует Рублева ATP Tour.

Сегодня, 23 апреля, Рублев встретится в полуфинале с итальянцем Янником Синнером.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд