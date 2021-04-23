Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свою победу в третьем круге турнира в Барселоне. Россиянин обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

«Я не сделал выводы. Главное — мне удалось победить. Если вы делаете что-то неправильно, но все равно выигрываете, это придает уверенность.



Альберт играл намного лучше меня в начале третьего сета, но никогда не знаешь, как все случится», — цитирует Рублева ATP Tour.

Сегодня, 23 апреля, Рублев встретится в полуфинале с итальянцем Янником Синнером.