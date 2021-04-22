Карацев считает, что ему повезло пройти в четвертьфинал турнира в Сербии

Россиянин Аслан Карацев прокомментировал победу над Альяжем Бедене во втором круге турнира в Белграде (6:3, 4:6, 7:6 (7:5)).

«Очень сложно играть – холодно, мяч не двигается, так что приходилось проводить длинные розыгрыши. Соперник играл здорово, отлично подавал.

В итоге мне немного повезло, все решили одно-два очка. Мне повезло, что я победил.

С каждым матчем я должен прибавлять, я много тренируюсь. Конечно, сейчас я увереннее чувствую себя на грунте, лучше понимаю, как играть», - сказал Карацев в эфире tennistv.com.

В четвертьфинале Карацев сыграет против итальянца Джанлуки Маджера.