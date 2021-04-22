Карацев считает, что ему повезло пройти в четвертьфинал турнира в Сербии
22 апреля 2021, 23:08
Россиянин Аслан Карацев прокомментировал победу над Альяжем Бедене во втором круге турнира в Белграде (6:3, 4:6, 7:6 (7:5)).
«Очень сложно играть – холодно, мяч не двигается, так что приходилось проводить длинные розыгрыши. Соперник играл здорово, отлично подавал.
В итоге мне немного повезло, все решили одно-два очка. Мне повезло, что я победил.
С каждым матчем я должен прибавлять, я много тренируюсь. Конечно, сейчас я увереннее чувствую себя на грунте, лучше понимаю, как играть», - сказал Карацев в эфире tennistv.com.
В четвертьфинале Карацев сыграет против итальянца Джанлуки Маджера.
Дополнительная информация:
https://www.tennistv.com/videos/belgrade-2021-r2-karatsev-bedene
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