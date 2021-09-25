Рублев о матчболе со Шварцманом: «Мне теперь нужно в туалет бежать»
08:46
Российский теннисист Андрей Рублев подвел итоги матча Кубка Лейвера против аргентинца Диего Шварцмана (4:6, 6:3, 11-9).
«Для меня это тоже было безумие. Я никогда не проводил такие розыгрыши, а тут — на матчболе. Мне теперь нужно в туалет бежать (смеется)», — приводит слова Рублева Tennismajors.com.
При счете 9-8 у Рублева был матчбол на подаче, но он упустил его двойной ошибкой.
Рублев, как и Даниил Медведев входят в состав сборной Европы на коммерческом Кубке Лейвера.
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