Рублев о матчболе со Шварцманом: «Мне теперь нужно в туалет бежать»

Российский теннисист Андрей Рублев подвел итоги матча Кубка Лейвера против аргентинца Диего Шварцмана (4:6, 6:3, 11-9).

«Для меня это тоже было безумие. Я никогда не проводил такие розыгрыши, а тут — на матчболе. Мне теперь нужно в туалет бежать (смеется)», — приводит слова Рублева Tennismajors.com.

При счете 9-8 у Рублева был матчбол на подаче, но он упустил его двойной ошибкой.

Рублев, как и Даниил Медведев входят в состав сборной Европы на коммерческом Кубке Лейвера.