Карреньо-Буста вышел в полуфинал турнира в Метце
23:08
Испанец Пабло Карреньо Буста обыграл датчанина Хольгера Руне (6:4, 3:6, 6:4) в четвертьфинале турнира в Метце.
Встреча между соперниками продолжалась 2 часа 11 минут. В полуфинале Буста сыграет с французом Гаэлем Монфисом.
Метц (Франция)
Турнир ATP Moselle Open
Призовой фонд 481 270 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Пабло Карреньо Буста (Испания, 2) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания, Q) — 6:4, 3:6, 6:4
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