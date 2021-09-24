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Карреньо-Буста вышел в полуфинал турнира в Метце

23:08
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Испанец Пабло Карреньо Буста обыграл датчанина Хольгера Руне (6:4, 3:6, 6:4) в четвертьфинале турнира в Метце.

Встреча между соперниками продолжалась 2 часа 11 минут. В полуфинале Буста сыграет с французом Гаэлем Монфисом.

Метц (Франция)

Турнир ATP Moselle Open

Призовой фонд 481 270 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Пабло Карреньо Буста (Испания, 2) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания, Q) — 6:4, 3:6, 6:4

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Виктория Кравченко все материалы автора

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