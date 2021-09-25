Кафельников отреагировал на победу Рублева в матче Кубка Лэйвера против Шварцмана

Российский теннисист Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Андрея Рублева в матче Кубка Лэйвера против аргентинца Диего Шварцман (4:6, 6:3, 11:9).

«Это показательный турнир. Я не думаю, что теннисисты выкладываются на все сто процентов, — сказал Кафельников корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой. — Турнир не рейтинговый, а для зрителей. Делать резюме бессмысленно. Прошло время после US Open, все будет зависеть от того, как сам Андрей настроен провести остаток сезона в закрытых помещениях, где хорошо играет. Будем надеется, что будет также выигрывать турниры и титулы. Отстаивать ему сейчас надо очень много».