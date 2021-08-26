Рублев: «Никто не ожидал случившуюся развязку в моем матче с Медведевым»

Российский теннисист Андрей Рублев в интервью ТАСС рассказал о своей победе над соотечественником Даниилом Медведевым (2:6, 6:3, 6:3) в полуфинале турнира в Цинциннати.

— Ваш матч с соотечественником Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Цинциннати стал большим событием. Какая была атмосфера на стадионе?

— Очень классная. Зрители кайфанули от матча, где было много крутых, долгих розыгрышей. Мне кажется, что еще и никто не ожидал случившуюся развязку, что все перевернется по ходу игры. Зрители получили удовольствие.

— Какая посещаемость была разрешена?

— Стадион был полностью заполнен зрителями.

— И каково вернуться к привычной атмосфере после пандемии и матчей при пустых трибунах?

— Очень скучал. Конечно, не хватало этой атмосферы во время Игр. Со зрителями все живее, и себя ощущаешь лучше, играется по-другому. Сама игра живая: что-то орут болельщики, пиво пьют, хрустят попкорном, играет музыка. И даже сам как-то зажигаешься от этого.