Пэр проиграл Руусувуори в третьем круге турнира в Уинстон-Салеме
01:30
Финн Эмиль Руусувуори вышел в 1/4 финала турнира в Уинстон-Салеме. В трех сетах он выиграл у француза Бенуа Пэра — 6:4, 4:6, 6:1.
Следующий соперник Руусувуори будет француз Ришар Гаске, который обыграл в двух сетах британца Дэниэла Эванса.
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 717 955 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Бенуа Пэр (Франция, 12) — 6:4, 4:6, 6:1
Ришар Гаске (Франция, 14) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 3, WC) — 6:4, 7:6 (7:4)
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