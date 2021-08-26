Пэр проиграл Руусувуори в третьем круге турнира в Уинстон-Салеме

Финн Эмиль Руусувуори вышел в 1/4 финала турнира в Уинстон-Салеме. В трех сетах он выиграл у француза Бенуа Пэра — 6:4, 4:6, 6:1.

Следующий соперник Руусувуори будет француз Ришар Гаске, который обыграл в двух сетах британца Дэниэла Эванса.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 717 955 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Бенуа Пэр (Франция, 12) — 6:4, 4:6, 6:1

Ришар Гаске (Франция, 14) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 3, WC) — 6:4, 7:6 (7:4)