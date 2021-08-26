Рублев рассказал о предстоящем дебюте на Кубке Лейвера

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о своем предстоящем дебюте на командном турнире «Кубок Лейвера» в составе сборной Европы.

Кубок Лейвера пройдет в Бостоне с 24 по 26 сентября. Турнир состоится в четвертый раз, в 2020 году его отменили из-за пандемии.

«Это будет мой дебют на Кубке Лейвера. Но судя по рассказам и всему, что окружает турнир, — отношение серьезное. Хоть рейтинг заработать нельзя, но там весомые призовые. Выигрываешь или проигрываешь — разница в деньгах значительная. Плюс там атмосфера полного стадиона, огроменная арена. Так что все играют очень серьезно», — цитирует ТАСС Рублева.

В состав сборной Европы помимо Рублева вошли россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, представитель Германии Александр Зверев и итальянец Маттео Берреттини.