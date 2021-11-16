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Рублев: «Надеюсь, мне удастся выиграть пару геймов у Джоковича»

Рублев высказался о предстоящем матче с Новаком Джоковичем
09:54
Андрей Рублев. Фото Twitter
Андрей Рублев. Фото Twitter
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Российский теннисист Андрей Рублев рассказал об ожиданиях от матча с сербом Новаком Джоковичем на Итоговом чемпионате ATP.

Игра состоится завтра, 17 ноября.

«Уже известно, что я буду играть с Новаком. Что тут скажешь. Он один из величайших игроков в истории тенниса, так что я даже не знаю, что сказать. Надеюсь, мне удастся выиграть пару геймов. Единственное, что мне остается, верить, что я смогу показать все, на что я способен», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

Новак Джокович является 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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