Циципас: «Я никогда не видел, чтобы Рублев так здорово подавал»

Греческий теннисист Стефанос Циципас подвел итоги матча Итогового турнира ATP против россиянина Андрея Рублева (4:6, 4:6).

«Я мог бы сыграть лучше, но Андрей был очень хорош. Я никогда не видел, чтобы он так здорово подавал. По-моему, в первом сете он где-то 22 раза подряд попал первым мячом. Может быть, цифры другие, но у меня было такое ощущение», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

Серб Новак Джокович станет следующим соперником Рублева. Сейчас они делят первое место в группе.