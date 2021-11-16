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У Даниила Медведева опять конфликт с фанатами

18:13
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Даниил Медведев выразил недовольство фанатам, которые свистели в его адрес во время тай-брейка второго сета в матче Итогового турнира ATP.

Теннисист показал большой палец вниз, а затем покрутил пальцем у виска. После этого россиянин уступил партию немцу Александру Звереву, которому удалось сравнять счет.

Медведев имел претензии к фанатам и на недавнем «Мастерсе» в Париже. В четвертьфинале он играл против француза Юго Гастона и после очередного мощного свиста в свой адрес показал недовольным зрителям слоника. Он вальяжно вывернул оба кармана шорт и повернулся к толпе.

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Тимур Ганеев все материалы автора
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