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Сегодня, 19:09

Хуркач обыграл Умбера и вышел в финал турнира в Базеле

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В 1/2 финала турнира серии АТР-500 в Базеле поляк Хуберт Хуркач в трех сетах обыграл Уго Умбера из Франции — 6:4, 3:6, 7:6 (7:5). Игра продолжалась 2 часа 40 минут.

В финале турнира в Базеле 11-я ракетка мира Хуркач сыграет с победителем второго полуфинала Хольгер Руне (1, Дания) — Феликс Оже-Альяссим (6, Канада).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 196 000 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Хуберт Хуркач (Польша, 4) — Уго Умбер (Франция) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:5)

Теннис
Хуберт Хуркач
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