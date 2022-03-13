Камельзон: «У Хачанова нет игры. Нужен творческий подъем, а у него только борода»

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о поражении российского теннисиста Карена Хачанова во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Медведев закономерно выиграл, у него не было проблем. А вот что касается Хачанова, то он года полтора не может себя найти. Теннис — творческая работа, а в творчестве человек не может останавливаться. Значит, у Карена либо проблемы с собой, либо в команде что-то не так. Нет мысли, которая могла бы остановить ухудшение рейтинга.

Ему нужно найти игру, которая позволяла ему раньше метить в топ 10. Нужен творческий подъем, а у Хачанова только борода. Игра одинаковая, никакого творчества. Карен — здоровый лось, отличная подача. Что еще надо то? А игры у него нет", — сказал Камельзон «Чемпионату».