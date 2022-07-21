Баутиста Агут проиграл Варильясу во втором круге турнира в Гштааде
Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут проиграл перуанцу Хуану Пабло Варильясу во втором круге турнира в Гштааде (Швейцария).
Игра длилась 2 часа и 28 минут и закончилась со счетом 6:7 (3:7), 5:7.
Также на турнире австриец Доминик Тим обыграл представителя Аргентины Федерико Дельбониса за 1 час и 57 минут со счетом 7:6 (8:6), 6:3.
В четвертьфинале Варильяс сыграет Тимом.
Гштаад (Швейцария)
Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Хуан Пабло Варильяс (Перу, Q) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 3) — 7:6 (7:3), 7:5
Доминик Тим (Австрия) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 7:6 (8:6), 6:3
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