Баутиста Агут проиграл Варильясу во втором круге турнира в Гштааде

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут проиграл перуанцу Хуану Пабло Варильясу во втором круге турнира в Гштааде (Швейцария).

Игра длилась 2 часа и 28 минут и закончилась со счетом 6:7 (3:7), 5:7.

Также на турнире австриец Доминик Тим обыграл представителя Аргентины Федерико Дельбониса за 1 час и 57 минут со счетом 7:6 (8:6), 6:3.

В четвертьфинале Варильяс сыграет Тимом.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Хуан Пабло Варильяс (Перу, Q) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 3) — 7:6 (7:3), 7:5

Доминик Тим (Австрия) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 7:6 (8:6), 6:3