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Медведев — о матче со Зверевым: «Надеюсь, я смогу показать хороший теннис. Будет интересно»

Мария Гусева
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе против немца Александра Зверева.

«Думаю, в нашем матче может быть много розыгрышей. Посмотрим. Будет интересно, — цитирует пресс-служба ATP Медведева. — Я чувствую, что он играет все лучше и лучше, что нормально после серьезной травмы. Он был одним из лучших игроков, приближаясь к первой ракетке мира, начал играть все лучше и лучше на турнирах «Большого шлема». Его травма была неудачной, но я уверен, что он вернется. Надеюсь, что в следующем матче я смогу стать победителем и смогу показать хороший теннис».

Матч между Медведевым и Зверевым пройдет завтра, 14 марта.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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