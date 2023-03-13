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Сегодня, 11:02

Селиваненко назвал важным выход Медведева и Рублева в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход Даниила Медведева и Андрея Рублева в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

«Любая победа на турнире такого уровня важна. Индиан-Уэллс — турнир с большим количество очков, каждый матч имеет значение и интригу. И Андрей, и Даниил прошли в следующий круг, оба матча не слишком затянулись по времени. Хорошие победы в значимом и длинном турнире», — сказал Селиваненко «СЭ».

Матч между Медведевым и Зверевым пройдет завтра, 14 марта.

В 1/8 финала Рублев встретится с британцем Кэмероном Норри.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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