Селиваненко назвал важным выход Медведева и Рублева в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход Даниила Медведева и Андрея Рублева в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

«Любая победа на турнире такого уровня важна. Индиан-Уэллс — турнир с большим количество очков, каждый матч имеет значение и интригу. И Андрей, и Даниил прошли в следующий круг, оба матча не слишком затянулись по времени. Хорошие победы в значимом и длинном турнире», — сказал Селиваненко «СЭ».

Матч между Медведевым и Зверевым пройдет завтра, 14 марта.

В 1/8 финала Рублев встретится с британцем Кэмероном Норри.