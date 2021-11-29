Российский теннисист Карловский поднялся на 37 строчек в рейтинге ATP

На официальном сайте ATP появился обновленный рейтинг от 29 ноября.

Отметим, россиянин Евгений Карловский поднялся на 265-ю строчку, что на 37 позиций выше, чем было ранее. Лидировать в рейтинге продолжает серб Новак Джокович. Российский теннисист Даниил Медведев располагается на второй позиции.

Рейтинг АТР. 29 ноября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 540.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8640.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7840.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 5150.

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4160.

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706.

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3350.

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18 (18). Аслан Карацев (Россия) — 2351...

29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 1731...

168 (168). Роман Сафиуллин (Россия) — 409...

173 (173). Евгений Донской (Россия) — 392.

255 (255). Андрей Кузнецов (Россия) — 229...

265 (302). Евгений Карловский (Россия) — 215.