Аслан Карацев: «Мы сыграли не лучший матч, но все равно выиграли»
01:00
Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал свою победу в паре с Андреем Рублевым над эквадорским дуэтом Гонсало Эскобар/Диего Идальго (6:4, 4:6, 6:4) в рамках Кубка Дэвиса.
«Безусловно, разные ощущения, когда ты играешь за себя или за страну, — сказал Карацев. — То есть ты чувствуешь больше ответственности, это другая атмосфера — больше эмоций и давления, но у меня получается справляться с этим. Мы сегодня сыграли не самый свой лучший матч, но все равно как-то приспособились и выиграли его».
Россия одержала победу в матче с Эквадором со счетом 3:0.
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