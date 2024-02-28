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28 февраля, 14:50

Рублев — о матче с Казо: «Я стал играть более свободно. Думаю, это и стало ключом к победе»

Виктория Кравченко
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Пятая ракетка мира Андрей Рублев поделился эмоциями после победы над французом Артуром Казо в матче второго круга турнира категории ATP в Дубае (ОАЭ) — 6:4, 6:4.

Россиянин отметил, что сопеник хорошо подавал, однако ему хорошо удавалось отбиться.

«Я стал играть более свободно. Думаю, это и стало ключом к победе. Всегда хорошо побеждать в двух сетах. Особенно сейчас, когда особо нет времени на отдых и нужно быть готовым на следующий день. Так получаешь больше времени на восстановление. Посмотрим завтра, насколько хорошее у меня состояние», — сказал Рублев после матча.

В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем пары Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США).

Андрей Рублев
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