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Медведев после выхода в третий круг «мастерса»: «В Цинциннати никому не бывает легко»

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу над итальянцем Лоренцо Музетти (6:3, 6:2) во втором круге «мастерса» в Цинциннати (США).

«На турнире [в Цинциннати] легко не бывает никому. Здесь тяжелые условия, смены корта. Но из-за этого вы становитесь только лучше, и это то, что у меня сегодня и вышло.

Мы оба совершали ошибки, в том числе двойные. Но я был лучше в небольших деталях», — цитирует игрока пресс-служба ATP.

Медведеву в ходе интервью напомнили, что победа в Цинциннати-2019 была его первой на «мастерсах».

«Это всегда приятные воспоминания. Но сегодняшний день — лучший на турнире. Надеюсь, следующая неделя будет такой же», — завершил интервью россиянин.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча Александр Зверев (Германия, 16) — Йосихито Нисиока (Япония).

Теннис
Даниил Медведев
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