Медведев встретится со Зверевым в третьем круге турнира в Цинциннати

Определился соперник россиянина Даниила Медведева по третьему кругу «мастерса» в Цинциннати.

Им стал немец Александр Зверев, который во втором круге обыграл японца Йосихито Нисиока со счетом 7:5, 6:4. Счет в личных встречах Медведева и Зверева 9-6 пользу россиянина.

В другом матче американец Томми Пол победил француза Уго Умбера — 6:1, 7:6 (7:4). Следующим соперником Пола станет испанец Карлос Алькарас.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 16) — Йосихито Нисиока (Япония) — 7:5, 6:4

Томми Пол (США, 14) — Уго Умбер (Франция) — 6:1, 7:6 (7:4)