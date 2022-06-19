Берреттини обыграл Крайиновича в финале турнира в Лондоне
Итальянец Маттео Берреттини обыграл серба Филипа Крайиновича в финале турнира ATP в Лондоне.
Матч длился 1 час 34 минуты и закончился со счетом 7:5, 6:4.
Берреттини сделал 14 эйсов, 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7 попыток. У Крайиновича — 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2 попыток.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Cinch Championships
Призовой фонд 2 134 520 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Маттео Берреттини (Италия, 2) — Филип Краинович (Сербия) — 7:5, 6:4
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