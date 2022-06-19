Берреттини обыграл Крайиновича в финале турнира в Лондоне

Итальянец Маттео Берреттини обыграл серба Филипа Крайиновича в финале турнира ATP в Лондоне.

Матч длился 1 час 34 минуты и закончился со счетом 7:5, 6:4.

Берреттини сделал 14 эйсов, 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 7 попыток. У Крайиновича — 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2 попыток.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Маттео Берреттини (Италия, 2) — Филип Краинович (Сербия) — 7:5, 6:4