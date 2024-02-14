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14 февраля, 20:56

Ольховский оценил игру Сафиуллина в матче против Хольгера Руне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил игру россиянина Романа Сафиуллина в матче первого круга турнира ATP в Роттердаме (Нидерланды) против датчанина Хольгера Руне (6:4, 2:6, 1:6).

«Роман давно не играл, поэтому трудно было от него чего-то ожидать. Тем не менее видно, что игра у него есть, он выглядел неплохо. Я думаю, по ходу сезона он еще наберет хорошую форму и будет выступать лучше», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Во втором круге турнира в Роттердаме Руне встретится с Александром Шевченко, который представлял Россию до 2024 года, а теперь выступает за Казахстан.

Источник: ТАСС
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