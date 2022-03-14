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Сегодня, 23:17

Медведев проиграл Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Первая ракетка мира Даниил Медведев завершил выступления на турнире в американском Индиан-Уэллсе. В третьем круге он уступил французу Гаэлю Монфису.

Россиянин проиграл в трех сетах — 6:4, 3:6, 1:6.

За 2 часа 7 минут встречи лидер посева отметился пятью эйсами, двумя брейками и шестью двойными ошибками. 26-й «сеяный» трижды подал навылет, использовал пять шансов на брейк и семь раз ошибся при подаче.

Монфис обыграл лидера мирового рейтинга во второй раз за 20 попыток.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Гаэль Монфис (Франция, 26) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 4:6, 6:3, 6:1

Гаэль Монфис
Даниил Медведев
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45

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