Медведев проиграл Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Первая ракетка мира Даниил Медведев завершил выступления на турнире в американском Индиан-Уэллсе. В третьем круге он уступил французу Гаэлю Монфису.
Россиянин проиграл в трех сетах — 6:4, 3:6, 1:6.
За 2 часа 7 минут встречи лидер посева отметился пятью эйсами, двумя брейками и шестью двойными ошибками. 26-й «сеяный» трижды подал навылет, использовал пять шансов на брейк и семь раз ошибся при подаче.
Монфис обыграл лидера мирового рейтинга во второй раз за 20 попыток.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Гаэль Монфис (Франция, 26) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 4:6, 6:3, 6:1
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