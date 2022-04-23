Тарпищев считает, что у Рублева есть шансы забрать у Джоковича титул

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выход российского теннисиста Андрея Рублева в финал Serbia Open 2022.

«Джокович не совсем в порядке. Длительная пауза сказалась на его игре, он стал частенько ошибаться по ходу розыгрышей. Андрей продолжает играть в своем стиле — агрессивно, не смотря на соперника. Он не играет так искусно, как это делает Новак. Рублеву будет очень тяжело завтра. Земля в Белграде средняя по отскоку, подача может спасти Андрея. У него будут шансы на титул, если будет стабильно лететь первая подача. У Рублева есть шансы обыграть Джоковича. Но для этого Андрею нужно сыграть в свой лучший теннис!», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее, 23 апреля, 24-летний Рублев в полуфинале турнира в Белграде обыграл итальянца Фабио Фоньини (6:2, 6:2). Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты.

В финале российский теннисист встретится с Новаком Джоковичем.