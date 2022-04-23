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Собкин — о турнире в Белграде: «Джокович включил дополнительные обороты. Тогда уже Карену стало тяжело»

Собкин считает, что Хачанову было тяжело в игре полуфинала турнира в Белграде с Джоковичем
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Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова от серба Новака Джоковича (6:4, 1:6, 2:6) в полуфинале турнира в Белграде.

«Карен играл с первой ракеткой мира. Джокович хорошо играет на земле. Новак плохо вошёл в матч, проиграл первый гейм на своей подаче. А так игра шла ровно. Карен держал свою подачу в первом сете, был на уровне, а потом Джокович просто включил дополнительные обороты. Тогда уже Карену стало тяжело», — приводит слова Собкина «Чемпионат».

Собкин считает, что Джокович играл разнообразнее Хачанова.

«Джокович играл мощнее и разнообразнее. Хачанова не в чем упрекнуть. Он сделал всё, что мог. Перед Кареном сейчас не стоит проблема конкуренции с Джоковичем», — добавил Собкин.

В финале турнира в Белграде Джокович сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4674511-sobkin-o-proigryshe-hachanova-v-belgrade-dzhokovich-vklyuchil-dopolnitelnye-oboroty.html
Теннис
Борис Собкин
Карен Хачанов
Новак Джокович
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