Собкин считает, что Хачанову было тяжело в игре полуфинала турнира в Белграде с Джоковичем

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова от серба Новака Джоковича (6:4, 1:6, 2:6) в полуфинале турнира в Белграде.

«Карен играл с первой ракеткой мира. Джокович хорошо играет на земле. Новак плохо вошёл в матч, проиграл первый гейм на своей подаче. А так игра шла ровно. Карен держал свою подачу в первом сете, был на уровне, а потом Джокович просто включил дополнительные обороты. Тогда уже Карену стало тяжело», — приводит слова Собкина «Чемпионат».

Собкин считает, что Джокович играл разнообразнее Хачанова.

«Джокович играл мощнее и разнообразнее. Хачанова не в чем упрекнуть. Он сделал всё, что мог. Перед Кареном сейчас не стоит проблема конкуренции с Джоковичем», — добавил Собкин.

В финале турнира в Белграде Джокович сыграет с россиянином Андреем Рублевым.