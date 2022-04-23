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Сегодня, 18:40

Рублев вышел в финал турнира в Белграде. Там его уже ждет Джокович

Андрей Рублев вышел в финал теннисного турнира в Белграде
Иван Шитик
Корреспондент
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Россиянин Андрей Рублев в полуфинале турнира в Белграде обыграл итальянца Фабио Фоньини. Он взял верх в двух сетах с одинаковым счетом — 6:2, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты.

В финале российский теннисист встретится с Новаком Джоковичем.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Фабио Фоньини (Италия, 6) — 6:2, 6:2

Андрей Рублев
Новак Джокович
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