Рублев вышел в финал турнира в Белграде. Там его уже ждет Джокович
Андрей Рублев вышел в финал теннисного турнира в Белграде
Россиянин Андрей Рублев в полуфинале турнира в Белграде обыграл итальянца Фабио Фоньини. Он взял верх в двух сетах с одинаковым счетом — 6:2, 6:2.
Теннисисты провели на корте 1 час 4 минуты.
В финале российский теннисист встретится с Новаком Джоковичем.
Белград (Сербия)
Турнир ATP Serbia Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Андрей Рублев (Россия, 2) — Фабио Фоньини (Италия, 6) — 6:2, 6:2
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