В ФТР оценили шансы на победу Рублева в финале Serbia Open с Джоковичем

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выход российского теннисиста Андрея Рублева в финал Serbia Open 2022.

«Любая победа придает уверенности. Надо понимать, что Фоньини может играть блестяще, но порой он бывает без настроения. Рублев, с одной стороны, его давил, а с другой, Фоньини не показал свою лучшую игру. Здесь из одного матча неправильно делать вывод. Финал с Джоковичем? Новак это Новак. Он у себя дома, ему непросто играть. Домашний турнир оказывает на него давление. Это было заметно и в прошлом году. Если Андрей будет играть в свой теннис, будет пребывать в хорошим настроение, то вполне может дать бой Джоковичу», — сказал Селиваненко «СЭ».

Андрей Рублев победил в полуфинале Serbia Open 2022 итальянца Фабио Фоньини (6:2, 6:2). В финале россиянину предстоит сыграть с сербом Новаком Джоковичем.