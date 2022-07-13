Тарпищев рассказал, за счет чего Карацев впервые с января выиграл два матча подряд

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Аслана Карацева над Уго Гастоном в 1/8 финала на турнире в Бостаде (6:2, 6:4).

«Мог ли Аслан разозлиться и в ответ на подозрения в договорных матчах хорошо сыграть? Это вообще никак не связано. Здесь больше имеет значение, что Карацев начал работать с Собкиным. Он мог привести его в чувства. Вчера ж он Сонего одолел, а это очень непростой соперник. Это хорошие победы, которые вселяет уверенность. Он уже в четвертьфинале, надеюсь, что дойдет и до более поздних стадий», — сказал Тарпищев «СЭ».

Карацев впервые с января выиграл два матча подряд в одиночке и вышел в четвертьфинал турнира.

Ранее на немецком телеканале ZDF вышло расследование, которое было посвящено договорным матчам в теннисе. В числе подозреваемых оказались грузинский теннисист Николоз Басилашвили и россиянин Аслан Карацев, а также их бывший тренер Егор Яцык.