Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде
Российский теннисист Аслан Карацев обыграл француза Юго Гастона в 1/8 финала турнира ATP в Бостаде (Швеция).
Встреча длилась один час 31 минуту и закончилась со счетом 6:2, 6:4.
В четвертьфинале Карацев сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло.
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 597 900 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Аслан Карацев (Россия) — Юго Гастон (Франция) — 6:2, 6:4
Франсиско Черундоло (Аргентина) — Каспер Рууд (Норвегия, 1) — 6:4, 3:6, 7:5
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