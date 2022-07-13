Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

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Российский теннисист Аслан Карацев обыграл француза Юго Гастона в 1/8 финала турнира ATP в Бостаде (Швеция).

Встреча длилась один час 31 минуту и закончилась со счетом 6:2, 6:4.

В четвертьфинале Карацев сыграет с аргентинцем Франсиско Черундоло.

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 597 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Аслан Карацев (Россия) — Юго Гастон (Франция) — 6:2, 6:4

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Каспер Рууд (Норвегия, 1) — 6:4, 3:6, 7:5