Бывший тренер Джоковича считает, что серб лучше Федерера и Надаля

Бывший тренер Новака Джоковича Никола Пилич считает сербского теннисиста лучшим теннисистом мира.

На прошлой неделе Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса в финале Уимблдона-2022 (4:6, 6:3, 6:4, 7:6).

«Джокович лучше Федерера и Надаля по всем параметрам. Он был №1 в мире 374 недели — это впечатляюще. Кроме того, никто кроме него не выигрывал все титулы «Большого шлема» минимум дважды (помимо Джоковича, это делал Надаль. — Прим. «СЭ»). И у Новака положительный баланс личных встреч почти со всеми игроками. Конечно, я снимаю шляпу и перед Надалем. За сотни лет никто не выиграет 14 титулов на «Ролан Гаррос»

Джокович в 21-й раз стал победителем турнира «Большого шлема» и вышел на чистое второе место по этому показателю, обойдя Роджера Федерера (20). Лидером по количеству титулов на турнирах Большого шлема является Рафаэль Надаль (22).

Этот финал стал для Джоковича 32-м на турнирах «Большого шлема», он вышел на единоличное первое место по этому показателю среди мужчин, опередив Федерера, на счету которого 31 решающая игра.