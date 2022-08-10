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Тарпищев считает непредсказуемым матч Медведева и Кирьоса во втором круге турнира в Монреале

Микеле Антонов
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча второго круга Мастерса в Монреале между Даниилом Медведевым и Ником Кирьосом.

«Медведев и Кирьос в хорошей форме? Они не должны сейчас быть в хорошей форме. Играют на классе и готовятся к US Open. Матч будет сложным. Любой может выиграть встречу, потому что Кирьос рвет игру, мало дает пространства. Медведев восстановился и выиграл турнир. Поэтому результат непредсказуем», — сказал Тарпищев «СЭ».

Медведев является действующим победителем турнира в Монреале.

Медведев на прошедшей неделе выиграл турнир в Лос-Кабосе (Мексика), одолев в финале британца Кэмерона Норри (7:5, 6:0). Также 26-летний россиянин является действующим победителем турнира в Монреале.

Теннис
Даниил Медведев
Ник Кирьос
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