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Сегодня, 11:11

В ФТР считают, что матч Медведева и Кирьоса в турнире в Монреале будет искрометным

Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча второго круга "Мастерса" в Монреале между россиянином Даниилом Медведевым и австралийцем Ником Кирьосом.

Встреча состоится сегодня, 10 августа. Начало игры запланировано на 20.00 по московскому времени.

«Эта отличная вывеска по характеру обоих ребят, по темпераменту, остроте языка и красноречия. Все болельщики, кто следит за обоими, ожидают этой игры. Наверное, это будет игра с искоркой. И Даня, и Ник сейчас на подъеме. Для Кирьоса это, наверное, вообще лучший сезон.

У афиши этого матча есть все, чтобы стать искрометной. Матч двух самых харизматичных игроков на данный момент, причем совершенно разных. Каждый по-своему, но привлекает внимание всех», — сказал Селиваненко «СЭ».

Медведев является действующим победителем турнира в Монреале. На прошедшей неделе он выиграл турнир в Лос-Кабосе (Мексика), одолев в финале британца Кэмерона Норри (7:5, 6:0). Также 26-летний россиянин является действующим победителем турнира в Монреале.

Теннис
Даниил Медведев
Ник Кирьос
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