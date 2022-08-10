Рууд сыграет с Баутиста Агутом в третьем круг турнира в Монреале

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл представителя Словакии Алекса Молчана за 1 час и 58 минут во втором круге турнира в Монреале со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

В третьем круге норвежец встретиться с испанцем Роберто Баутиста Агутом, который выиграл у американца Дженсон Бруксби за 1 час и 27 минут со счетом 7:5, 6:1.

Также на турнире испанец Пабло Карреньо Буста обыграл датчанина Хольгера Руне за 56 минут со счетом 6:0, 6:3. Представитель Испании в следующем круге сыграет с победителем в паре Янник Синнер (Италия, 7) — Адриан Маннарино (Франция, Q).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 573 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Алекс Молчан (Словакия) — 7:6 (7:3), 6:3

Роберто Баутиста Агут (Испания, 14) — Дженсон Бруксби (США) — 7:5, 6:1

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Хольгер Руне (Дания) — 6:0, 6:3