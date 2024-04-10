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Сегодня, 14:46

Попырин — о матче с Рублевым: «Рад победить действующего чемпиона»

Алина Савинова
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Представитель Австралии Алексей Попырин прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым во втором круге турнира в Монте-Карло.

В прошлом году российский теннисист стал чемпионом «мастерса», обыграв в финале Хольгера Руне из Дании.

«Было здорово впервые выйти на центральный корт. Это первый турнир в году на грунте, и у меня остались хорошие воспоминания о прошлом грунтовом сезоне. Я чувствую себя хорошо. Мне очень комфортно, и я рад победить игрока, который находится в форме, который уверен в себе и является действующим чемпионом. Это был потрясающий матч. Моя задача заключалась не в том, чтобы просто отбивать его мячи, я попытался изменить темп, высоту и вращение, и думаю, что сегодня мне это очень помогло», — приводит пресс-служба АТР слова Попырина.

В третьем раунде турнира Попырин встретится со своим соотечественником Алексом Де Минауром, который ранее одолел Таллона Грикспура из Нидерландов.

«Мастерс» в Монте-Карло проходит с 7 по 14 апреля. Его призовой фонд составляет 5 950 575 евро.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/rublev-popyrin-monte-carlo-2024-wednesday
Теннис
Андрей Рублев
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