Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

3 февраля, 23:55

Бублик поделился впечатлениями от выхода в финал турнира в Монпелье

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о выходе в финал турнира ATP 250 в Монпелье (Франция).

«Я счастлив пройти дальше. Особенно на крытых кортах. Я рад идти дальше, оставил все силы на корте. И постараюсь завтра сделать это снова», — цитирует теннисиста пресс-служба ATP.

В полуфинальном матче Бублик обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 6:4, 6:4. За трофей казахстанский теннисист поборется с Борной Чоричем из Хорватии, который вышел в финал турнира на отказе датчанина Хольгера Руне.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/felix-bublik-montpellier-2024-sf-saturday
Теннис
Александр Бублик
1
0
Читайте также
Валиева не планирует участвовать в Спартакиаде, ее должна заменить другая фигуристка
Кучеров занял последнее место в конкурсах в Матче звезд НХЛ
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пивоварова назвала изменения в игре Медведева в 2024 году

Хачанов опубликовал фотографию со Смоловым и Паршивлюком

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости