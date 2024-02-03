Бублик поделился впечатлениями от выхода в финал турнира в Монпелье

Казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о выходе в финал турнира ATP 250 в Монпелье (Франция).

«Я счастлив пройти дальше. Особенно на крытых кортах. Я рад идти дальше, оставил все силы на корте. И постараюсь завтра сделать это снова», — цитирует теннисиста пресс-служба ATP.

В полуфинальном матче Бублик обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 6:4, 6:4. За трофей казахстанский теннисист поборется с Борной Чоричем из Хорватии, который вышел в финал турнира на отказе датчанина Хольгера Руне.