Петрова заявила, что Медведев выглядит стабильнее Алькараса

Российская теннисистка Надежда Петрова поделилась ожиданиями от матча третьего тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) между Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Наверное, более стабильным выглядит Медведев. Он провел замечательный сезон, кроме Больших шлемов. Очень уверенно сыграл эти два матча, не проиграв ни сета. Думаю, что он будет стараться выходить из группы под первым номером. Но Алькарас — парень молодой, амбициозный. Он доказал в этом сезоне, что достоин первого номера. Под конец у него была неожиданная травма, из-за которой он был не в состоянии сыграть важные турниры, и пришлось взять перерыв. А в целом у него сезон великолепно прошел. И хотя первый матч он проиграл в трех сетах, во втором матче, с Рублевым, он смотрелся очень хорошо. Алькарас великолепно передвигался, доставал невероятные, сложные мячи, на которые у него был ошеломляющий ответ. И Андрей Рублев, несмотря на то, что он пытался играть в свой лучший теннис, не мог противостоять Алькарасу. Для него это первый Итоговый турнир, и, будучи второй ракеткой мира, он невероятно замотивирован выиграть эту встречу, победить Медведева, «отчитаться» за проигрыш на US Open», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Ранее Медведев в двух сетах победил немца Александра Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP. Матч между россиянином и Алькарасом состоится 17 ноября. Счет в личных встречах на данный момент 2-2.