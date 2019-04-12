Пэр вышел в полуфинал турнира в Марракеше

Французский теннисист Бенуа Пэр вышел в полуфинал турнира в марокканском Марракеше.
В матче третьего раунда он победил испанца Хайме Мунара – 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час.
За выход в финал Симон сыграет с победителем пары Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – Лоренцо Сонего (Италия).
Марракеш (Марокко)
Турнир ATP Grand Prix Hassan II
Призовой фонд 524 340 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Бенуа Пэр (Франция) – Хайме Мунар (Испания) – 6:1, 6:3
Дополнительная информация
Загрузка...