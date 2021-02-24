Организаторы турнира в Майами почти в три раза сократили призовой фонд

Организаторы теннисного турнира в Майами объявили условия участия в соревнованиях, сообщает портал TennisMajors 23 февраля.

Призовой фонд турнира сокращен практически на треть и составляет 6 миллионов 680 тысяч долларов (вместо 17 миллионов в 2019-м году, в прошлом году розыгрыш не проводился из-за пандемии коронавируса).

Победители в одиночном мужском и женском разрядах получат по 300 тысяч долларов. Ранее эта сумма составляла миллион и 350 тысяч долларов.

Также известно, что для игроков и тренеров организуют «пузырь» в отеле и выпускать будут лишь для тренировок и матчей. Трибуны планируется заполнять на 20% от общей вместительности.

Турнир в Майами (США) пройдет с 22 марта по 4 апреля.