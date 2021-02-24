Организаторы турнира в Майами почти в три раза сократили призовой фонд
07:41
Организаторы теннисного турнира в Майами объявили условия участия в соревнованиях, сообщает портал TennisMajors 23 февраля.
Призовой фонд турнира сокращен практически на треть и составляет 6 миллионов 680 тысяч долларов (вместо 17 миллионов в 2019-м году, в прошлом году розыгрыш не проводился из-за пандемии коронавируса).
Победители в одиночном мужском и женском разрядах получат по 300 тысяч долларов. Ранее эта сумма составляла миллион и 350 тысяч долларов.
Также известно, что для игроков и тренеров организуют «пузырь» в отеле и выпускать будут лишь для тренировок и матчей. Трибуны планируется заполнять на 20% от общей вместительности.
Турнир в Майами (США) пройдет с 22 марта по 4 апреля.
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