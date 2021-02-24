Рублев рассказал о своих планах на весеннюю часть сезона

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о своих планах на весеннюю часть теннисного сезона.

«Весеннюю часть сезона начну с выступления на турнире в Роттердаме. Затем планирую сыграть в Дохе, Дубае и Майами, после чего уже начнется грунтовый сезон», — цитирует ТАСС Рублева.

Рублев занимает 8-е место в рейтинге ATP. На прошедшем Australian Open 23-летний россиянин дошел до четвертьфинала, где уступил соотечественнику Даниилу Медведеву (5:7, 3:6, 2:6).