Рублев рассказал о своих планах на весеннюю часть сезона
13:48
Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о своих планах на весеннюю часть теннисного сезона.
«Весеннюю часть сезона начну с выступления на турнире в Роттердаме. Затем планирую сыграть в Дохе, Дубае и Майами, после чего уже начнется грунтовый сезон», — цитирует ТАСС Рублева.
Рублев занимает 8-е место в рейтинге ATP. На прошедшем Australian Open 23-летний россиянин дошел до четвертьфинала, где уступил соотечественнику Даниилу Медведеву (5:7, 3:6, 2:6).
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