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Герасимов обыграл Маррея в первом раунде турнира в Монпелье

23:03
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В матче первого раунда турнира АТР в Монпелье (Франция) белорусский теннисист Егор Герасимов победил британца Энди Маррея (7:6, 6:1).

Матч продолжался один час и 47 минут. В следующем раунде белорус сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Альяж Бедене (Словения).

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 262 170 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Егор Герасимов (Белоруссия) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 7:6 (10:8), 6:1

Деннис Новак (Австрия) — Жиль Симон (Франция) — 7:6 (7:5), 1:6, 6:3

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