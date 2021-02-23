Герасимов обыграл Маррея в первом раунде турнира в Монпелье
23:03
В матче первого раунда турнира АТР в Монпелье (Франция) белорусский теннисист Егор Герасимов победил британца Энди Маррея (7:6, 6:1).
Матч продолжался один час и 47 минут. В следующем раунде белорус сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Альяж Бедене (Словения).
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 262 170 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Егор Герасимов (Белоруссия) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 7:6 (10:8), 6:1
Деннис Новак (Австрия) — Жиль Симон (Франция) — 7:6 (7:5), 1:6, 6:3
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