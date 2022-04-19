Определился соперник Джоковича по второму кругу турнира в Белграде

Новак Джокович сыграет с Ласло Джере во втором круге турнира в Белграде

Серб Ласло Джере вышел во второй круг домашнего турнира ATP в Белграде.

В первом круге Джере победил своего соотечественника Хамада Медьедовича в двух сетах — 6:4, 7:5.

Во втором круге Джере сыграет с еще одним представителем Сербии, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ласло Джере (Сербия) — Хамад Медьедович (Сербия, WC) — 6:4, 7:5