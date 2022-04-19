Определился соперник Джоковича по второму кругу турнира в Белграде
Новак Джокович сыграет с Ласло Джере во втором круге турнира в Белграде
Серб Ласло Джере вышел во второй круг домашнего турнира ATP в Белграде.
В первом круге Джере победил своего соотечественника Хамада Медьедовича в двух сетах — 6:4, 7:5.
Во втором круге Джере сыграет с еще одним представителем Сербии, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
Белград (Сербия)
Турнир ATP Serbia Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Ласло Джере (Сербия) — Хамад Медьедович (Сербия, WC) — 6:4, 7:5
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