Сафиуллин прошел во второй круг турнира ATP в Белграде

Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Белграде.

В первом круге он победил Микаэля Имера из Швеции со счетом 7:5, 6:0. Игра продолжалась 1 час 38 минут.

В следующем раунде Сафиуллин сыграет с другим российским теннисистом, Кареном Хачановым.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Микаэль Имер (Швеция) — 7:5, 6:0