Сафиуллин прошел во второй круг турнира ATP в Белграде
Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Белграде.
В первом круге он победил Микаэля Имера из Швеции со счетом 7:5, 6:0. Игра продолжалась 1 час 38 минут.
В следующем раунде Сафиуллин сыграет с другим российским теннисистом, Кареном Хачановым.
Белград (Сербия)
Турнир ATP Serbia Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Микаэль Имер (Швеция) — 7:5, 6:0
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