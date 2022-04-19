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Сегодня, 18:37

Определился соперник Аслана Карацева по второму кругу турнира в Белграде

Аслан Карацев сыграет с немцем Оскаром Отте во втором круге турнира в Белграде
Иван Торопцев
Корреспондент
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Немецкий теннисист Оскар Отте вышел во второй круг турнира ATP в Белграде (Сербия).

В первом круге немец победил чилийца Алехандро Табило в двух сетах — 6:0, 6:3.

Во втором круге Отте сыграет с россиянином Асланом Карацевым.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Оскар Отте (Германия) — Алехандро Табило (Чили, WC) — 6:0, 6:3

Теннис
Аслан Карацев
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