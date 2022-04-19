Определился соперник Аслана Карацева по второму кругу турнира в Белграде
Аслан Карацев сыграет с немцем Оскаром Отте во втором круге турнира в Белграде
Немецкий теннисист Оскар Отте вышел во второй круг турнира ATP в Белграде (Сербия).
В первом круге немец победил чилийца Алехандро Табило в двух сетах — 6:0, 6:3.
Во втором круге Отте сыграет с россиянином Асланом Карацевым.
Белград (Сербия)
Турнир ATP Serbia Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Оскар Отте (Германия) — Алехандро Табило (Чили, WC) — 6:0, 6:3
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