Ольховский о выходе Рублева во второй круг турнира в Галле: «Довольно тяжелая победа, выиграл в трех сетах»

Российский теннисист Андрей Ольховский поделился впечатлениями от победы Андрея Рублева в первом круге турнира в Галле над китайцем У Ибином 6:4, 6:7 (5:7), 6:2.

«Довольно тяжелая победа, выиграл в трех сетах. Молодец, что выиграл, но он изначально был фаворитом матча. При том стиле игры, что сейчас существует в теннисе, Рублев может достигать хороших результатов на любом покрытии. Сейчас трава стала чуть более медленной, и многие игроки перестали выходить к сетке, как это было раньше, поэтому трава несколько теряет смысл как покрытие», — сказал Ольховский.

В следующем круге Рублев сыграет с немцем Янником Ханфманном.