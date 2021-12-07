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Новак Джокович вошел в состав сборной Сербии на ATP Cup-2022

10:28
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Первая ракетка мира Новак Джокович может выступить на ATP Cup. Спортсмен оказался в заявке сборной Сербии на участие в турнире.

Отметим, что серб все еще не сообщил, привился ли он от коронавируса. Это ставит под вопрос его участие в Australian Open, где все теннисисты должны быть вакцинированы.

Однако на ATP Cup вакцинация не является обязательным условием для участия.

Турнир ATP Cup состоится в Сиднее (Австралия) с 1 по 9 января 2022 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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