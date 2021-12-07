Сборная России по теннису узнала соперников на ATP Cup 2022 года
08:26
Определились соперники сборной России на турнире ATP Cup 2022 года. Российская команда вошла в группу B вместе со сборными Италии, Австрии и Австралии, передает пресс-служба ATP.
В составе России выступят вторая ракетка мира Даниил Медведев, Андрей Рублев (5), Аслан Карацев (18), Роман Сафиуллин (167) и Евгений Донской (172).
Турнир ATP Cup состоится в Сиднее (Австралия) с 1 по 9 января 2022 года.
Напомним, 5 декабря в Мадриде сборная России в третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса, обыграв в финале сборную Хорватии со счетом 2:0.
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