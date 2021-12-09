Медведев и Рублев выставили ракетки на благотворительный аукцион

Российский теннисист Даниил Медведев выставил свои ракетки на благотворительный аукцион.

«После завершения теннисного сезона и накануне Нового года я решил выставить свою ракетку на аукцион. Все средства, собранные с продажей ракетки, так же как и с ракеток Виктории Азаренко, Симоны Халеп, Маттео Берреттини, Андрея Рублева, Марина Чилича, Борны Чорича, Мате Павича и Николы Мектича, пойдут нашему другу и коллеге Кристиану Шнайдеру, которому диагностировали рак кишечника», — написал Медведев в Instagram.

Шнайдер был трениром Ану Конюх, Борну Чорича, Бернарду Пера и Ольгу Данилович. О раке он узнал два года назад, когда находился с Чоричем в Индиан-Уэллс. Тогда Шнайдер сразу начал лечение и спустя полгода наступила ремиссия.

В феврале 2021 года его госпитализировали в Мельбурне с сильной болью в животе. По возвращении в Хорватию он перенес две операции, во время которых врачи обнаружили рак печени, селезенки и тонкого кишечника.