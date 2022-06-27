Джокович прокомментировал победу в первом круге Уимблдона над Квон Сун Ву

Третья ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу в первом круге Уимблдона над корейцем Квон Сун Ву (6:3, 3:6, 6:3, 6:4).

«Я говорил это раньше, но этот корт действительно особенный», — цитирует Джоковича ATP Tour. — Для меня это всегда был корт, на котором я мечтал играть и побеждать, и все мои детские мечты сбылись здесь, так что для меня честь и удовольствие вернуться на Уимблдон".

В следующем круге 35-летний Джокович сыграет против 26-летнего австралийца Танаси Коккинакиса.

Уимблдон проходит с 27 июня по 10 июля.